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Украинский флаг подняли над Балаклеей - СМИ
Украинский флаг подняли над Балаклеей — СМИ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174570-ukrainskiy-flag-podnyali-nad-balakleey-smi-video.htmlРакурс
Захисники України продовжують контрнаступ у Харківській області. Під час активних бойових дій воїни Збройних сил України змогли вибити російських загарбників щонайменше з частини міста Балаклія та підняти прапор над міськрадою. Фото опублікував нардеп Юрій Мисягін.
Балаклійська міськрада розташована у західній частині міста, тож, не виключено, що бої за місто ще тривають, а путінські солдати тимчасово можуть залишатися в межах населеного пункту.
Також у мережі з’явилося відео підняття українського прапора над населеним пунктом Волохів Яр, котрий розташований на північний схід від Балаклії.
Окрім цього, фронтовий журналіст Андрій Цаплієнко також опублікував відео підняття українського стяга у Борщівці, на схід від Балаклії.
Нагадаємо, ЗСУ на Харківському напрямку визволили понад 20 населених пунктів.
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