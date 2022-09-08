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Украинский флаг подняли над Балаклеей - СМИ

Украинский флаг подняли над Балаклеей — СМИ (ВИДЕО)

8 сен 2022, 17:56
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Захисники України продовжують контрнаступ у Харківській області. Під час активних бойових дій воїни Збройних сил України змогли вибити російських загарбників щонайменше з частини міста Балаклія та підняти прапор над міськрадою. Фото опублікував нардеп Юрій Мисягін.





Балаклійська міськрада розташована у західній частині міста, тож, не виключено, що бої за місто ще тривають, а путінські солдати тимчасово можуть залишатися в межах населеного пункту.

Також у мережі з’явилося відео підняття українського прапора над населеним пунктом Волохів Яр, котрий розташований на північний схід від Балаклії.

Окрім цього, фронтовий журналіст Андрій Цаплієнко також опублікував відео підняття українського стяга у Борщівці, на схід від Балаклії.

Нагадаємо, ЗСУ на Харківському напрямку визволили понад 20 населених пунктів.

Источник: Ракурс


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