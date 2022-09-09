Въезд на освобожденные территории Харьковщины временно ограничен. Фото:

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Потрапити на звільнені від російських окупантів території Харківської області зараз неможливо.

В’їзд на деокуповані території тимчасово обмежений. В області тривають певні заходи, щоб превентивно спрацювати та унеможливити проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Також проводитиметься зачистка й розмінування. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив в ефірі національного телемарафону.

Обласна влада закликала місцевих жителів людей із розумінням поставитись до оглядів, перевірки документів та обмеження права на пересування територією.

Люди, без перебільшення, зустрічали наших військових зі сльозами на очах. Півроку в окупації. Росіяни залишили розбиту інфраструктуру і будинки, багато трофеїв та купи сміття. Жителі, звичайно, потребують допомоги, — зазначив Синєгубов.

Він додав, що зараз у більшості сіл відсутнє світло та газопостачання. Найближчим часом їх подачу відновлять, будуть завозити гуманітарну допомогу.

В Національній поліції повідомили, що з 9 вересня правоохоронці приступили до виконання службових обов’язків на деокупованих територіях Харківської області. Поліцейські фіксують злочини ворога, готові протидіяти всім провокаціям з боку окупантів і реагувати на повідомлення про знайдені вибухонебезпечні предмети. Місцевих мешканців просять повідомляти про злочини російських загарбників за номерами 102 та до чергової частини (050) 302−20−44.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що за останні дні українські військові звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. Наразі військові частини ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.