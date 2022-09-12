Российский оккупант раскрыл детали побега из Харьковщины. Фото:

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Контрнаступ Збройних сил України у Харківській області деморалізував російські війська.

Окупанти остаточно втратили віру у перемогу, а командування загарбницьких військ втікало з поля бою. Про це розповів полонений військовослужбовець країни-агресора, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області. Відео допиту 12 вересня оприлюднила Служба безпеки України.

За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя, — зізнався 20-річний гранатометник.

Полонений росіянин розповів, що після того, як командири кинули напризволяще своїх підопічних, ті були фактично «спалені» шквальним вогнем ЗСУ на підході до Шевченкового. Сам рашист задоволений, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон.

Я советую всем военнослужащим россии сдаваться в плен. А также матерям и отцам своих детей — не допускать их к контракту, чтобы они не шли на свои жертвы, этого не стоит. Это не наша война, — рекомендував ворожий солдат робити це й іншим військовим рф.

Нагадаємо, 12 вересня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що в ході відступу війська країни-агресора спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації. Так, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та машини з Великого Бурлука та Дворічної Харківської області.