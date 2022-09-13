Украинские медиа просят Еврокомиссию отреагировать на манипуляции о войне в эфире российской версии Euronews

https://racurs.ua/n174722-ukrainskie-media-prosyat-evrokomissiu-otreagirovat-na-manipulyacii-o-voyne-v-efire-rossiyskoy.html

Ракурс

Euronews — рупор кремля, вважають українські медійники.

Вони закликали Єврокомісію та канал Euronews зупинити пропаганду у російськомовній версії мовника.

Експерти дійшли висновків, що цей ТБ-канал вдається до масових щоденних медіаманіпуляцій на тему війни. Глядачам непомітно нав’язується проросійське розуміння причинно-наслідкових зв’язків того, що відбувається в Україні, про роль росії в цих процесах, про відповідальність сторін у війні тощо.

Відповідного відкритого листа було надіслано до головного офісу Euronews у французькому Ліоні, до інвестиційної компанії Alpac Capital, яка нещодавно придбала контрольний пакет акцій телекомпанії Euronews і заявила про необхідність посилити «європейську ідентичність» Euronews, а також до Європейської Комісії, яка субсидує цього мовника.

Провідні медіагрупи України — 1+1 media та StarLight Media, Міністерство культури та інформаційної політики, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення, Національна суспільна телерадіокомпанія України, «Медіарух», ГО «Детектор медіа», Інститут масової інформації, інші організації та медіа обʼєднали зусилля та звертаються з проханням звернути увагу на контент російськомовної версії Euronews, залучити фахівців з пропаганди та дезінформації до аналізу цього контенту та здійснити відповідні операційні, кадрові та стратегічні рішення.

У відкритому листі йдеться про аналіз матеріалів, що виходили протягом пʼяти днів (понеділок-пʼятниця, 15.08−19.08) у російськомовній версії Euronews. Так, підписанти дійшли висновків, що канал вдається до масових щоденних медіаманіпуляцій на тему війни.

Йдеться не про відверті фейки, а про точковий, але системний, тому й ефективний вплив на аудиторію. Глядачам непомітно нав’язується проросійське розуміння причинно-наслідкових зв’язків того, що відбувається в Україні, про роль росії в цих процесах, про відповідальність сторін у війні, — повідомили медійники у листі.

Матеріали з маніпулятивними елементами присутні в ефірі щоденно та «розкидані» серед більш-менш «неупереджених і рівновіддалених» матеріалів.

Телеканал Euronews має велике покриття у 400 млн домогосподарств у 160 країнах світу, 68% домогосподарств зосереджено у Європі, охоплення Euronews складає понад 145 млн людей щомісяця.