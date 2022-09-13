Офис президента очертил гарантии Запада Украине в Киевском договоре безопасности

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Офіс президента України 13 вересня опублікував проект із гарантій безпеки України. У ньому перераховані держави-гаранти: США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, а також країни Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Сьогодні разом із 12-м генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном у Києві голова ОП Андрій Єрмак презентує рекомендації щодо безпекових гарантій для України.

Голова канцелярії президента повідомив, що гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об'єднані в межах спільного документа про стратегічне партнерство під назвою Київський безпековий договір. Він об'єднає основну групу країн-союзників та Україну.

У рекомендаціях є заклик до створення Київського безпекового договору — спільного документа про стратегічне партнерство, який об'єднає Україну та держави-гаранти.

Єрмак у своїх соцмережах написав, що рекомендації передбачають багаторівневий підхід до гарантій. Очікується, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов’язання щодо підтримки Збройних сил України, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів.

Голова ОП пояснив, що Угода щодо безпекових гарантій для України не є заміною вступу до НАТО — вона є засобом забезпечення безпеки, поки цей вступ не відбудеться.

Запропоновані рекомендації передбачають такі тези:

найсильнішою гарантією безпеки для України є її здатність захищатися від агресора відповідно до ст. 51 Статуту ООН. Для цього Україні потрібні ресурси на утримання потужних Збройних сил, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням рф;

необхідність багаторічних стабільних інвестицій в оборонно-промислову базу України, масштабної передачі зброї та розвідувальної підтримки з боку союзників, інтенсивних тренувальних місій та спільних навчань під егідою Європейського Союзу й НАТО;

гарантії безпеки мають бути ствердними та чітко сформульованими; вони окреслюватимуть низку зобов’язань, узятих групою гарантів разом з Україною.

пакет гарантій містить як превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру для уникнення нової агресії, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Крім того, структура Київського безпекового договору передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, як-от угоди про забезпечення України сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі.