Семьи оккупантов драпают с юга и Крыма в россию - разведка

https://racurs.ua/n174720-semi-okkupantov-drapaut-s-uga-i-kryma-v-rossiu-razvedka.html

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Контрнаступ ЗСУ на Харківщині та півдні різко змінює психологію окупантів. Рашисти терміново евакуюють свої родини з Криму та півдня України на територію рф.

Головне управління розвідки Міноборони 13 вересня повідомило, що попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин потайки від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.