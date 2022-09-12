Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда – россиянин жалуется отцу на наступление ВСУ

https://racurs.ua/n174690-oni-u-nas-v-tylu-nam-daje-bejat-nekuda-rossiyanin-jaluetsya-otcu-na-nastuplenie-vsu-audio.html

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У новому перехопленні, яке опублікувала українська розвідка, російський окупант розповідає батькові про успіхи Збройні сили України у Харківській області.

Ми програємо все, конкретно причому. Вони у нас в тилу, нам навіть бігти нікуди, — тривожно розповідає російський окупант.

Військовий рф, знаходячись в Харківській області, розповів про вдалий наступ ЗСУ, через що в нього малі шанси вціліти.

Bild пише, що відступаючи з Харківської області, російські війська залишили велику кількість озброєння. Українські військові виявили на звільнених територіях безліч російських танків, артилерійських гармат, боєприпасів, а також радіолокаційні системи та дрони.

Однією з причин, через яку російські війська залишили військову техніку, вважається нестача пального для її транспортування. Крім того, пересуваючись на вантажівках та цивільних легкових автомобілях, залишити раніше окуповані території можна було швидше.

За оцінкою відео та зображень, що потрапили в мережу, можна говорити не менше ніж про 100 залишених танків і бронетранспортерів.