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Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда – россиянин жалуется отцу на наступление ВСУ

Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда — россиянин жалуется отцу на наступление ВСУ (АУДИО)

12 сен 2022, 18:32
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У новому перехопленні, яке опублікувала українська розвідка, російський окупант розповідає батькові про успіхи Збройні сили України у Харківській області.





Ми програємо все, конкретно причому. Вони у нас в тилу, нам навіть бігти нікуди, — тривожно розповідає російський окупант.

Військовий рф, знаходячись в Харківській області, розповів про вдалий наступ ЗСУ, через що в нього малі шанси вціліти.

Bild пише, що відступаючи з Харківської області, російські війська залишили велику кількість озброєння. Українські військові виявили на звільнених територіях безліч російських танків, артилерійських гармат, боєприпасів, а також радіолокаційні системи та дрони.

Вони у нас в тилу, нам навіть бігти нікуди - росіянин скаржиться батьку на наступ ЗСУ

Однією з причин, через яку російські війська залишили військову техніку, вважається нестача пального для її транспортування. Крім того, пересуваючись на вантажівках та цивільних легкових автомобілях, залишити раніше окуповані території можна було швидше.

Вони у нас в тилу, нам навіть бігти нікуди - росіянин скаржиться батьку на наступ ЗСУ

За оцінкою відео та зображень, що потрапили в мережу, можна говорити не менше ніж про 100 залишених танків і бронетранспортерів.

Вони у нас в тилу, нам навіть бігти нікуди - росіянин скаржиться батьку на наступ ЗСУ

Источник: Ракурс


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