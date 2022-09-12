Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вони у нас в тилу, нам навіть бігти нікуди - росіянин скаржиться батьку на наступ ЗСУ

Вони у нас в тилу, нам навіть бігти нікуди — росіянин скаржиться батьку на наступ ЗСУ (АУДІО)

12 вер 2022, 18:32
999

У новому перехопленні, яке опублікувала українська розвідка, російський окупант розповідає батькові про успіхи Збройні сили України у Харківській області.





Ми програємо все, конкретно причому. Вони у нас в тилу, нам навіть бігти нікуди, — тривожно розповідає російський окупант.

Військовий рф, знаходячись в Харківській області, розповів про вдалий наступ ЗСУ, через що в нього малі шанси вціліти.

Bild пише, що відступаючи з Харківської області, російські війська залишили велику кількість озброєння. Українські військові виявили на звільнених територіях безліч російських танків, артилерійських гармат, боєприпасів, а також радіолокаційні системи та дрони.

Вони у нас в тилу, нам навіть бігти нікуди - росіянин скаржиться батьку на наступ ЗСУ

Однією з причин, через яку російські війська залишили військову техніку, вважається нестача пального для її транспортування. Крім того, пересуваючись на вантажівках та цивільних легкових автомобілях, залишити раніше окуповані території можна було швидше.

Вони у нас в тилу, нам навіть бігти нікуди - росіянин скаржиться батьку на наступ ЗСУ

За оцінкою відео та зображень, що потрапили в мережу, можна говорити не менше ніж про 100 залишених танків і бронетранспортерів.

Вони у нас в тилу, нам навіть бігти нікуди - росіянин скаржиться батьку на наступ ЗСУ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів