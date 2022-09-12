Чому не варто хайпувати на досягненнях ЗСУ, пояснили в уряді

https://racurs.ua/ua/n174689-chomu-ne-varto-haypuvaty-na-dosyagnennyah-zsu-poyasnyly-v-uryadi.html

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Українські військові деокупували більшу частину Харківщини та відновили контроль над ділянкою держкордону області. росії показали — вона тут далеко не назавжди.

У Центрі стратегічних комунікацій Кабміну пояснили, що контрнаступ ЗСУ показав майстерність Збройних сил, бо населені пункти, які росіяни «брали» тижнями та фактично зрівнювали з лиця землі, українські підрозділи визволяють за лічені дні, зберігаючи забудову та інфраструктуру, а також збираючи багато трофеїв і полонених ворогів.

Наразі північний фланг ворожих військ розгромлено, жорстокі бої точаться на Донбасі та півдні.

Та цього успіху не вдалося б досягнути, якби приготування до контрнаступу не залишалися в секреті.

Саме тому настільки важливо не хайпувати на темі війни у ЗМІ та соцмережах, — застерегли у СтратКомі.

Там просять не забувати, що за кожен відвойований населений пункт Україна сплачує життями своїх захисників.

Український контрнаступ на сході проходить краще, ніж очікувалося. Він показує, що росію можна перемогти, але треба бути готовими до можливої контратаки окупантів. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков газеті Financial Times.

Він додав, що українські військові втомилися після шести днів атаки, але бойовий дух високий, а звільнені території потрібно убезпечити.

Очільник Міноборони України порівняв «український бліцкриг» зі «сніговою кулею, яка котиться вниз схилом». За його словами, це стало найбільшою невдачею для росії від початку повномасштабного вторгнення.