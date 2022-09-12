Українські прапори підняли над ще двома важливими населеними пунктами

https://racurs.ua/ua/n174688-ukrayinski-prapory-pidnyaly-nad-sche-dvoma-vajlyvymy-naselenymy-punktamy-foto-video.html

Ракурс

Наступ Збройних сил України на Харківщині, частині Донбасу і на півдні триває.

12 вересня в українських чатах з’явилися фотографії українських військових у місті Святогірськ Донецької області.

Це курортно-монастирське місто з населенням 4 тис. осіб на лівому березі Сіверського Донця, захоплене російськими військами 7 червня. Святогірськ знаходиться за 10 км на північний захід від Лиману, у ньому є важливий центр українського православ’я, який тимчасово має статус російської православної церкви — Святогірська лавра.

А 14 окрема механізована бригада звільнила селище Тернове Харківської області — це на кордоні з росією.

Крім того, український прапор замайорів у Нововознесенському на Херсонщині. Відео зі звільненого села опублікувала 128 гірсько-штурмова бригада «Закарпатський легіон».

Нагадаємо, українська армія вийшла до кордону рф на окремих ділянках Харківщини.