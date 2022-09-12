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Ракурс
Українські прапори підняли над ще двома важливими населеними пунктами

Українські прапори підняли над ще двома важливими населеними пунктами (ФОТО, ВІДЕО)

12 вер 2022, 17:23
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Наступ Збройних сил України на Харківщині, частині Донбасу і на півдні триває.





12 вересня в українських чатах з’явилися фотографії українських військових у місті Святогірськ Донецької області.

Українські прапори підняли над ще двома важливими населеними пунктами

Це курортно-монастирське місто з населенням 4 тис. осіб на лівому березі Сіверського Донця, захоплене російськими військами 7 червня. Святогірськ знаходиться за 10 км на північний захід від Лиману, у ньому є важливий центр українського православ’я, який тимчасово має статус російської православної церкви — Святогірська лавра.

Українські прапори підняли над ще двома важливими населеними пунктами

Українські прапори підняли над ще двома важливими населеними пунктами

А 14 окрема механізована бригада звільнила селище Тернове Харківської області — це на кордоні з росією.

Крім того, український прапор замайорів у Нововознесенському на Херсонщині. Відео зі звільненого села опублікувала 128 гірсько-штурмова бригада «Закарпатський легіон».

Нагадаємо, українська армія вийшла до кордону рф на окремих ділянках Харківщини.

Джерело: Ракурс


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