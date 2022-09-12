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Поблизу Ізюма знайшли збитий російський Су-30СМ
Поблизу Ізюма знайшли збитий російський Су-30СМ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174687-poblyzu-izuma-znayshly-zbytyy-rosiyskyy-su-30sm-video.htmlРакурс
Поблизу Ізюма знайшли уламки збитого російського винищувача Су-30СМ. У Харківській області виявили літак повітряно-космічних сил російської федерації з бортовим номером RF-81773/"Red 62″.
Як видно на відео, удар літака об землю був настільки потужним, що керована ракета класу «повітря — повітря» Р-73 застрягла у землі.
Це не перший збитий у Харківській області російський винищувач Су-30СМ. У серпні на Харківщині ідентифікували збитий російський багатоцільовий винищувач Су-30СМ з номером RF81771. Він належав 14 гвардійському винищувальному авіаційному полку пкс рф.
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