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Ракурс
Віраж Дарвіна від російського аса - відео падіння Су-25 після злету

Віраж Дарвіна від російського аса — відео падіння Су-25 після злету

12 вер 2022, 15:47
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В мережі з’явилось відео російського штурмовика Су-25, який впав практично одразу після злету. Повідомляється, що дія відбувалася в тимчасово окупованому Криму.





Крім того, 12 вересня нацгвардійці знищили ворожий літак, а також взяли в полон до десятка військовослужбовців російських окупаційних військ поблизу Куп’янська. Гвардійський розрахунок ПЗРК «Стінгер» знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25, повідомили в МВС.

11 вересня ЗСУ збили російський Су-25, який прикривав відхід військ рф. Це зробили військовослужбовці 92-ої бригади. Бортовий номер літака — RF95134.

За три дні українські захисники «намолотили» повітряних цілей ворога на 157,5 млн. дол., повідомили Повітряні сили. Йдеться про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, які знищили протягом 5 — 7 вересня. Такий підрахунок втрат ворога у твердій валюті провели у Генеральному штабі ЗСУ.

Шість ракет Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п'ять із них збито). Орієнтовна вартість Х-101 — 13 млн дол. за одиницю. 13×6 = 78 млн дол.

Крім того знищено:

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59 — 600 тис. (300 тис. доларів за одиницю);
  • два ударних вертольоти Ка-52 на 32,4 млн. доларів (16,2 млн. доларів за од.) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн. доларів за од.);
  • три штурмовика Су-25 на суму 33 млн. доларів (11 млн. доларів за од.);
  • 10 безпілотників типу «Орлан-10» — 1 млн. доларів (100 тис. доларів за од.).

Джерело: Ракурс


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