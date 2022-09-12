Росіяни масовано обстріляли Харків, місто знову без світла

Росіяни знову масовано обстріляли Харків. Фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n174682-rosiyany-masovano-obstrilyaly-harkiv-misto-znovu-bez-svitla.html

Ракурс

Харків 12 вересня зазнав масованого обстрілу з боку російських загарбників.

Військові країни-агресора завдали ударів по Київському та Основ’янському районах Харкова. Зафіксоване влучання у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще четверо — дістали поранення. Про це глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 12 вересня повідомив у Facebook.

Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється, — додав керівник області.

Внаслідок прильотів метро в Харкові зупинилося. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що з технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену.

Крім того, обласний центр знову опинився без води та світла, бо загарбники обстріляли критичну інфраструктуру. Комунальники вже працюють над усуненням наслідків обстрілу.

Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові зникло світло та припинено водопостачання, — написав Терехов у Telegram.

Нагадаємо, 12 вересня російські військові вгатили по житловому будинку у Новобаварському районі Харкова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, а двоє дістали поранення. Сам будинок після прильотів частково зруйнований.

А 11 вересня російські окупанти обстріляли Харківську ТЕЦ-5, яка є однією з найбільших теплоелектростанцій в Україні, що розташовується поблизу села Подвірки Дергачівського району Харківщини.