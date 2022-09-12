ЗСУ відвоювали майже всю Харківщину. Фото: Генштаб

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Збройні сили України у ході швидкого контрнаступу відвоювали майже всю Харківську область й завдали цим величезної поразки окупантам.

Успіх української армії став можливим завдяки максимального використання західних систем озброєння. Тривале обговорення, а потім оголошення Києва про контрнаступальну операцію, спрямовану на Херсонську область, відвернуло російські війська від секторів, на яких українські сили провели вирішальні атаки в останні кілька днів. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією експертів, ЗСУ з HIMARS та інших західних систем атакували російські наземні лінії зв’язку в Харківській і Херсонській областях, що створило умови для успіху операції. А перед цим українська влада демонстративно обговорювала удари на півдні, успішно вводячи росіян в оману щодо своїх намірів в Харківській області.

При цьому в ISW упевнені, що війна не завершиться через нинішній контрнаступ. Військова операція ЗСУ на північному сході у підсумку завершиться, що дозволить окупантам відновити стійку оборонну лінію і, можливо, навіть провести локальні контратаки.

Україні доведеться починати нові контрнаступальні операції, щоб завершити звільнення окупованої росією території, у зв’язку з цим війна, імовірно, затягнеться до 2023 року, — заявляють фахівці.

Нагадаємо, у британській розвідці заявили, що нинішній успіх ЗСУ на фронті може серйозно вплинути на перебіг війни. Зараз окупанти змушені перейти виключно до оборони, а впевнене просування української армії ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого військового керівництва рф.