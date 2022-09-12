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Ракурс
Окупанти вдарили по житловому будинку в Харкові. Фото: ОПУ

Окупанти вдарили по житловому будинку в Харкові, є загиблий та поранені

12 вер 2022, 09:19
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Новий обстріл Харкова, який відбувся вночі 12 вересня, призвів до жертв серед місцевих мешканців.





Російські військові вгатили по житловому будинку у Новобаварському районі. Попередньо відомо, що одна людина загинула, а двоє дістали поранення. Сам будинок після прильотів частково зруйнований. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Мер додав, що водопостачання в Харкові вночі відновили, а метро і наземний електротранспорт працюють в штатному режимі.

Тим часом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що вХарківській області на 80% відновили електро- та водопостачання.

Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти обстріляли Харківську ТЕЦ-5, яка є однією з найбільших теплоелектростанцій в Україні, що розташовується поблизу села Подвірки Дергачівського району Харківщини. Після вечірніх обстрілів у низці областей України зникло світло.

Джерело: Ракурс


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