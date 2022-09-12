ЗСУ звільнили від окупантів п’ять населених пунктів. Фото:

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Збройні сил України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.

Підрозділи Сил оборони при цьому витіснили окупантів з п’яти населених пунктів. Станом на 12 вересня деокуповані Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка. Про це речник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 кв км і можемо проголосити, що населені пункти Херсонської області звільнені і знаходяться за українським прапором, — заявила вона.

Нагадаємо, у прес-центрі командуванні «Південь» повідомляли, що деякі підрозділи російської армії, які перебувають на півдні України, налаштовані скласти зброю та намагаються вести переговори зі Збройними силами України. Окупанти погоджуються перейти під егіду міжнародного гуманітарного права.