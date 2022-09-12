Низка російських підрозділів на півдні готові здатися. Фото:

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Ракурс

Деякі підрозділи російської армії, які перебувають на півдні України, налаштовані скласти зброю та намагаються вести переговори зі Збройними силами України.

Окупанти готові вести перемовини. Вони погоджуються скласти зброю та перейти під егіду міжнародного гуманітарного права. Про це 12 вересня повідомила керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Наразі ми вже маємо інформацію про те, що деякі підрозділи російських окупаційних військ, які опиняються через загини лінії фронту в дуже скрутних умовах, налаштовані вести перемовини з підрозділами Збройних сил України та Сил оборони. Намагаються вести перемовини про умови того, як вони складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права, — зазначила вона.

Вже є інформація, що російські офіцери цих підрозділів отримали завдання просто залишати позиції в будь-який спосіб, тобто йти або назад до своїх, або складати зброю й виходити з так званої бойової гри.

Тим часом підрозділи ЗСУ просунулися на кілька десятків кілометрів углиб позицій ворога.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни Збройні сили України у ході швидкого контрнаступу відвоювали майже всю Харківську область й завдали цим величезної поразки окупантам. Російські військові сильно деморалізовані.