Вираж Дарвина от российского аса - видео падения Су-25 после взлета

https://racurs.ua/n174683-viraj-darvina-ot-rossiyskogo-asa-video-padeniya-su-25-posle-vzleta.html

Ракурс

В мережі з’явилось відео російського штурмовика Су-25, який впав практично одразу після злету. Повідомляється, що дія відбувалася в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, 12 вересня нацгвардійці знищили ворожий літак, а також взяли в полон до десятка військовослужбовців російських окупаційних військ поблизу Куп’янська. Гвардійський розрахунок ПЗРК «Стінгер» знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25, повідомили в МВС.

11 вересня ЗСУ збили російський Су-25, який прикривав відхід військ рф. Це зробили військовослужбовці 92-ої бригади. Бортовий номер літака — RF95134.

За три дні українські захисники «намолотили» повітряних цілей ворога на 157,5 млн. дол., повідомили Повітряні сили. Йдеться про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, які знищили протягом 5 — 7 вересня. Такий підрахунок втрат ворога у твердій валюті провели у Генеральному штабі ЗСУ.

Шість ракет Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п'ять із них збито). Орієнтовна вартість Х-101 — 13 млн дол. за одиницю. 13×6 = 78 млн дол.

Крім того знищено: