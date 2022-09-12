Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Вблизи Изюма нашли сбитый российский Су-30СМ
Вблизи Изюма нашли сбитый российский Су-30СМ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174687-vblizi-izuma-nashli-sbityy-rossiyskiy-su-30sm-video.htmlРакурс
Поблизу Ізюма знайшли уламки збитого російського винищувача Су-30СМ. У Харківській області виявили літак повітряно-космічних сил російської федерації з бортовим номером RF-81773/"Red 62″.
Як видно на відео, удар літака об землю був настільки потужним, що керована ракета класу «повітря — повітря» Р-73 застрягла у землі.
Це не перший збитий у Харківській області російський винищувач Су-30СМ. У серпні на Харківщині ідентифікували збитий російський багатоцільовий винищувач Су-30СМ з номером RF81771. Він належав 14 гвардійському винищувальному авіаційному полку пкс рф.
.
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Украинские военные нанесли сокрушительные потери бригаде морской пехоты рф
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Как воины ВСУ ведут ближний бой с врагом в Херсонской области (ВИДЕО)
Загрузка...