Ізюм під українським прапором - у мерії повідомили про загиблих під час окупації

https://racurs.ua/ua/n174686-izum-pid-ukrayinskym-praporom-u-meriyi-povidomyly-pro-zagyblyh-pid-chas-okupaciyi.html

Ракурс

Ізюм вже третій день під українським прапором. У міськраді розповіли про ситуацію в місті.

Першочерговим викликом через масштабні руйнування стане підготовка до зими.

Місто зруйноване, і найстрашніше, що попереду зима. Система опалення, якою користувалася більшість мешканців, зруйнована. Зараз треба швидко провести всі експертизи, проектно-кошторисні роботи та розпочати відновлення міста, — сказав депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

Під час окупації Ізюма загинули щонайменше тисяча жителів. Стрельник каже, що інформація щодо жертв окупації потребує уточнення, бо загарбники намагалися приховати свої злочини.

За тією інформацією, що ми маємо, щонайменше тисяча мешканців міста загинула внаслідок саме військових дій. Але ще більша кількість людей, ми вважаємо, постраждала через те, що їм не змогли вчасно надати необхідну медичну допомогу, оскільки окупанти ще в березні зруйнували всі медичні заклади, вони не функціонували, — розповів Стрельник.

За його словами, доступ до ліків був обмежений, російські окупанти розграбували всі аптеки.

Нагадаємо, що на Харківському напрямку внаслідок успішного контрнаступу українських Сил оборони окупанти намагаються втекти вглиб тимчасово захоплених територій. Частина з них намагається перейти кордон з рф і виїхати на територію бєлгородської області. Про це повідомляє українська розвідка.

Під час втечі рашисти займаються масовим мародерством, завантажуючи на машини відібрані в українців генератори, телефони, компʼютери. Зафіксовано непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.

В одному з сіл рашисти викрали автобус та покинули за шість кілометрів. В ньому виявлено 36 тіл окупантів.

Reuters опублікував відео зі звільненої Балаклії на Харківщині. На кадрах можна побачити український прапор над будівлею міськради та понівечені автівки з написами Z.