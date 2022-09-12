З'явилося відео вибуху на ТЕЦ у Харкові

https://racurs.ua/ua/n174685-z-yavylosya-video-vybuhu-na-tec-u-harkovi.html

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З’явилося відео вибуху на ТЕЦ у Харкові.

Це найбільший енергетичний хаб України. Після вибуху проблеми зі світлом і водою виникли в п’яти областях.

Сьогодні вдень росія атакувала його вдруге. Внаслідок обстрілу Основ’янського та Київського районів Харкова загинув 37-річний чоловік. Загалом поранення отримали 6 людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження. Стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості.

За два дні внаслідок російських ударів по енергетичних обʼєктах України загинули четверо людей. Ще троє отримали поранення.

12 вересня російські військові вгатили по житловому будинку у Новобаварському районі Харкова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, а двоє дістали поранення. Сам будинок після прильотів частково зруйнований.

А 11 вересня російські окупанти обстріляли Харківську ТЕЦ-5, яка є однією з найбільших теплоелектростанцій в Україні, що розташовується поблизу села Подвірки Дергачівського району Харківщини.

Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, — це безумовний прояв тероризму росії, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Твіттері.