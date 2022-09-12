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ЗСУ вийшли до кордону рф на окремих ділянках Харківщини. Фото:

Українська армія вийшла до кордону рф на окремих ділянках Харківщини — влада

12 вер 2022, 13:22
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Звільнення Харківської області від російських окупантів відбувається поступово.





Бійці Сил оборони продовжують вибивати загарбників із регіону. В окремих ділянках регіону наші захисники вийшли до державного кордону з росією. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 12 вересня повідомив у Telegram.

Ворог продовжує покидати свої позиції та тікати вглиб раніше окупованих територій, або ж одразу до російської федерації. У неділю, 11 вересня, військовослужбовці рф втекли з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Куп’янського району.

Тим часом голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що прикордонники у складі оборонців продовжують знищувати ворога та укріплятися на звільнених територіях. Також у ДПСУ показали різні знахідки, які залишають росіяни при втечі від українського війська.

Нагадаємо, у ході швидкого контрнаступу ЗСУ відвоювали майже всю Харківську область й завдали цим величезної поразки окупантам. Однак аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що не завершиться через нинішній контрнаступ.

Джерело: Ракурс


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