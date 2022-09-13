Сім’ї окупантів драпають з півдня і Криму у росію — розвідкаhttps://racurs.ua/ua/n174720-sim-yi-okupantiv-drapaut-z-pivdnya-i-krymu-u-rosiu-rozvidka.htmlРакурс
Контрнаступ ЗСУ на Харківщині та півдні різко змінює психологію окупантів. Рашисти терміново евакуюють свої родини з Криму та півдня України на територію рф.
Головне управління розвідки Міноборони 13 вересня повідомило, що попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин потайки від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.
Водночас окупанти в Криму та на півдні України заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування через так званий Кримський міст та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.
Воєнна розвідка України нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.