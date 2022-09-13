США готують новий пакет допомоги Україні на 600 млн доларів. Це друга частина суми, яку Пентагон готував для України у вересні.

У Конгресі журналісти Politico дізналися, що раніше Міністерство оборони США повідомило законодавцям про використання на допомогу Україні 1,3 млрд дол. упродовж вересня, наразі 675 млн дол. вже використали.

Оскільки минулого тижня адміністрація президента США вже оголосила про пакет допомоги на 675 млн дол., то новий пакет, як припускає джерело Politico, складатиметься з залишків цієї суми.

«Мілітарний» нагадав, що двадцятий пакет допомоги Україні американці спорудили на 675 млн доларів. Він включає ракети GMLRS для реактивних систем М270 та М142, які можуть уражати цілі на відстані до 80 км, додаткові чотири гаубиці зі 105-мм калібром та 36 тис. снарядів.

У пакет входять протирадіолокаційні ракети HARM, які здатні уражати засоби ППО рф. Військові отримають 100 броньованих автомобілів HMMWV, 50 броньованих машин швидкої допомоги, 5000 протитанкових систем, гранатомети, стрілецьку зброю та 1,5 млн патронів.

У спорядження входять прилади нічного бачення та інше польове оснащення.

Також у новому пакеті військової допомоги буде 1000 спеціальних 155-мм снарядів RAAM, які оснащені мінами.