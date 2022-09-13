Кличко рассказал о ремонте многоэтажек, разбитых российскими ракетами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174718-klichko-rasskazal-o-remonte-mnogoetajek-razbityh-rossiyskimi-raketami-video.htmlРакурс
Мер Києва Кличко розповів про перебіг ремонту пошкоджених росіянами багатоквартирних будинків.
Багатоповерхівку на вулиці Чорнобильській обіцяють відновити за два місяці. А будинок на Лобановського, куди влучила ракета в перші дні війни, повністю відновлять навесні.
Влітку місто розпочало відновлювальні роботи 11 житлових будинків, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими варварами. Найбільше ушкоджень зазнали окремі будинки у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.
Відновлювальні роботи в будинку на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі закінчать вже за 2 місяці. Це 16-ти поверховий житловий будинок, що зазнав значних пошкоджень внаслідок потрапляння російської ракети 15 березня. В будинку 126 квартир. 64 помешкання вигоріли повністю, 62 постраждали частково. Щодо 27-поверхового будинку на проспекті Лобановського, в який російська ракета влучила на третій день повномасштабної війни, то там роботи завершать навесні наступного року. В будинку 126 квартир. Постраждали 16 помешкань. Наразі тривають унікальні роботи з влаштування монолітного залізобетонного каркасу будинку, — розповів в оприлюдненому 13 вересня відео Кличко.