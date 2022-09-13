Кличко рассказал о ремонте многоэтажек, разбитых российскими ракетами

https://racurs.ua/n174718-klichko-rasskazal-o-remonte-mnogoetajek-razbityh-rossiyskimi-raketami-video.html

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Мер Києва Кличко розповів про перебіг ремонту пошкоджених росіянами багатоквартирних будинків.

Багатоповерхівку на вулиці Чорнобильській обіцяють відновити за два місяці. А будинок на Лобановського, куди влучила ракета в перші дні війни, повністю відновлять навесні.

Влітку місто розпочало відновлювальні роботи 11 житлових будинків, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими варварами. Найбільше ушкоджень зазнали окремі будинки у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.