Кличко розповів про ремонт багатоповерхівок, уражених російськими ракетами

https://racurs.ua/ua/n174718-klychko-rozpoviv-pro-remont-bagatopoverhivok-urajenyh-rosiyskymy-raketamy-video.html

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Мер Києва Кличко розповів про перебіг ремонту пошкоджених росіянами багатоквартирних будинків.

Багатоповерхівку на вулиці Чорнобильській обіцяють відновити за два місяці. А будинок на Лобановського, куди влучила ракета в перші дні війни, повністю відновлять навесні.

Влітку місто розпочало відновлювальні роботи 11 житлових будинків, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими варварами. Найбільше ушкоджень зазнали окремі будинки у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.