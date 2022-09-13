Західна розвідка вказала три сценарії, які може обрати росія після контрнаступу ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n174717-zahidna-rozvidka-vkazala-try-scenariyi-yaki-moje-obraty-rosiya-pislya-kontrnastupu-zsu.html

Ракурс

Контрнаступ може стати переломним моментом війни, а подальші рішення рф вплинуть на те, чи буде наш успіх постійним.

The Washington Post оприлюднила декілька сценаріїв реакції росіян на поразку на Харківщині.

Західна розвідка вказує на кілька сценаріїв, які може обрати росія:

загальна мобілізація;

підкріплення угрупувань з інших місць;

застосування хімічної або ядерної зброї (до цього ставляться найбільш скептично).

Розвідка каже, що звільнення Херсона та Маріуполя має стати більш значним внеском у загальну перемогу, ніж деокупація останніх днів.

Але, як стверджують західні чиновники, наразі Україна не має достатньо сил на це через попередні великі втрати.

Нагадаємо, Politico повідомило, що найвищі чиновники з питань оборони Заходу були заздалегідь поінформовані про планування Україною контрнаступу на два фронти, щоб повернути територію, захоплену росією.

Утім, вони були здивовані блискавичними темпами успіхів Києва на півночі, сказав виданню офіційний представник США. Американців здивувало, що наступ на півночі здійснили відносно невеликі сили — лише кілька бригад із кількома тисячами солдатів у кожній.