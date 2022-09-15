Кремль забухал - из-за войны российские чиновники присели на склянку

https://racurs.ua/n174772-kreml-zabuhal-iz-za-voyny-rossiyskie-chinovniki-priseli-na-sklyanku.html

Ракурс

Російські чиновники почали більше і частіше вживати алкоголь.

Російське видання «Медуза» вирішило проаналізувати заяви володимира путіна про необхідність викорінювати цю звичку, які дедалі частіше можна було почути від російського диктатора влітку 2022 року.

путін декілька разів публічно висловлювався про «пропаганду здорового способу життя»,. «високий рівень алкоголізації населення».

«Медуза» помітила, що до цього путін ніколи так часто не говорив про проблеми з алкозалежністю в росії. Один із рідкісних коментарів на цю тему прозвучав із його вуст під час традиційної прес-конференції у 2016 році. Тоді журналіст запитав президента про боротьбу з нелегальним обігом технічного спирту — після того, як в Іркутську 77 мешканців на смерть отруїлися настоянкою глоду. путін у відповідь заявив, що «алкоголізація» справді «проблема» для Росії. Однак одразу оптимістично додав, що, наприклад, у країнах Північної Європи п’ють точно не менше (це неправда).

Джерело «Медузи», близьке до Кремля, пояснило, що для губернаторів кількох областей, про «алкоголізацію» яких промовляв їхній недопрезидент, стала несподіванкою — адже ця проблема не входить «навіть до десятки актуальних» у регіонах.

Джерела, близькі до адміністрації президента росії, наполягають, що Путін зробив це не так. За їхніми словами, президент почав приділяти особливу увагу цій проблемі, тому що на тлі війни в Україні російські чиновники стали набагато частіше та значно більше пити алкоголь. Особливо турбує Путіна стан «деяких людей із його ближнього кола», наголосили джерела «Медузи».

Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віце-прем'єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори, — розповідає один зі співрозмовників.

Він також зазначив, що основна причина цього «стресу» пов’язана з реальними збитками, завданими росії вторгненням та санкціями, — тоді як путін нібито вважає, що з цими труднощами чиновники мають легко справлятися.

Про намір путіна вирішив розпочати повномасштабну війну з Україною до 24 лютого серед російських чиновників не знав майже ніхто, тому багато хто з них у перші місяці війни був у повній розгубленості і «не знали, що робити».

Присіли у лютому на склянку. Хтось втягнувся, — резюмувало одне із джерел. — Задоволених майже немає.

При цьому двоє співрозмовників «Медузи», близьких до Кремля, зазначають, що за їхніми спостереженнями провали росії на фронті ніяк не впливають на ставлення чиновників і топ-менеджерів до алкоголю: «У них своя війна, свої проблеми».

Таку заяву в середині серпня зробив Володимир Путін на зустрічі з вро глави Володимирської області Олександром Авдєєвим.