Россияне укрепляют оборону на Донбассе и Запорожье недобитками из Харьковщины и резервом из рф

https://racurs.ua/n174771-rossiyane-ukreplyaut-oboronu-na-donbasse-i-zaporoje-nedobitkami-iz-harkovschiny-i-rezervom-iz-rf.html

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Велика війна росії в Україні триває вже 203 добу. Станом на ранок 15 вересня росіяни намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях заради утримання тимчасово захоплених територій.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що для цього окупанти переміщують резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.

Водночас через порушення українськими підрозділами логістичного забезпечення окупантів росіяни зіткнулися з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.