Удар ракет в Кривом Роге повредил несколько водоводов и поднял уровень воды в Ингульце

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У Кривому Розі оголошено часткову евакуацію. Йдеться про прилеглі до Інгульця вулиці міста, які почало топити через підняття рівня води після ракетного удару по дамбі.

Ситуація контрольована, але рівень води в ріці Інгулець піднявся. Щоб відійти від зайвих ризиків, я прошу мешканців деяких вулиць евакуюватися. Візьміть з собою, будь-ласка, документи та цінні речі, — написав у ніч на 15 вересня керівник ВА Олександр Вілкул.

Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів. На 8.00 15 вересня його вдалося знизити на 13 см.

Вода уже підтопила 112 житлових будинків, а сам удар ракети пошкодив кілька водоводів. У Софіївський громаді без води майже 5 тис. Відновлювальні роботи тривають.

Окупанти намагалися затопити Кривий Ріг, заявив у вечірньому зверненні 14 вересня президент Володимир Зеленський. Внаслідок ракетного удару пошкоджено насосну станцію.

Окупанти вдарили по місту ракетами «Іскандер» та «Кинжал». Вони влучили у дамбу, після чого піднявся рівень води. Проводяться інженерні роботи, рівень води у річці Інгулець починає падати.

Армія рф випустила по околицях Кривого Рогу сім ракет. В ОК «Південь» розповіли, що московити використали аеробалістичні ракети типу «Кинжал» та «Іскандер»".

Внаслідок удару було пошкоджено гідротехнічний об'єкт та транспортну інфраструктуру, — зазначають у командуванні.

Також сьогодні вночі окупанти марно намагались зруйнувати інфраструктурний об'єкт на Запоріжжі.