Автомобиль Зеленского попал в аварию в центре Киева

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Ракурс

Кортеж президента Зеленського у ніч на 15 вересня зіштовхнувся у Києві з легковим автомобілем. Водію легковика надали медичну допомогу, серйозних пошкоджень у Зеленського не виявили.

Про зіткнення авто президента України та машинами супроводу повідомив у Фейсбук речник глави держави Сергій Никифоров. Згодом у мережі опублікували кадри з проспекту Перемоги, на яких начебто й показана аварія президентського кортежу.

Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

Усі обставини ДТП з’ясують правоохоронці.

Нагадаємо, 14 вересня Зеленський перебував на передовій — на Харківщині, у звільненому нещодавно від російських нацистів місті Ізюм. 15 вересня до Києва має прибути голова Єврокомісії.