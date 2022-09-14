Президент Владимир Зеленский в Изюме. Фото: ОПУ

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Автономна Республіка Крим та інші українські території будуть звільнені від російських загарбників.

Україна обов’язково повернеться на окупований півострів, а зараз необхідно посилати сигнали своїм людям, які зараз перебувають в окупації. Про це 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив під час поїздки в Ізюм, передає прес-служба Офісу президента.

І мій сигнал людям в Криму: ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації понад вісім років. Ми туди повернемося. Я не знаю, коли саме. Але у нас є плани, і ми повернемося туди, тому що це наша земля і наші люди, — зазначив глава держави.

Український лідер наголосив, що жителі анексованого півострова з 2014 року перебувають під тиском російської пропаганди, а після звільнення Криму місцеві мешканці побачать брехню телебачення і пропаганди країни агресора.

Нагадаємо, 14 вересня президент Володимир Зеленський 14 вересня приїхав у деокупований Ізюм Харківської області. На початку урочистостей в центрі міста присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі глава держави подякував воїнам за звільнення Харківщини.