Кремль о гарантиях безопасности Украины - Стремление к НАТО грозит рф

https://racurs.ua/n174753-kreml-o-garantiyah-bezopasnosti-dlya-ukrainy-stremlenie-k-nato-grozit-rf.html

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Речник кремля дмитро пєсков 14 вересня заявив, що амбіції Києва щодо приєднання до НАТО становлять загрозу безпеці росії. Так він прокоментував оприлюднений український проект документів щодо гарантій безпеки.

Ніхто не приховує, що цей документ вони мають на увазі до вступу України до НАТО, тобто орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни, і залишається, навіть набуває великої актуальності одна з причин, яка і зробила необхідною проведення спеціальної військової операції, — цитує пєскова російське пропагандистське агентство РИА «Новости».

13 вересня в Офісі президента України представили рекомендації щодо безпекових гарантій, яких хоче Україна, які передбачають укладення одного багатостороннього договору і кількох двосторонніх із країнами-гарантами. Рекомендації передбачають, що Київ продовжує прагнути до членства у НАТО.