https://racurs.ua/n174768-raketnyy-udar-po-krivomu-rogu-privel-k-znachitelnoy-utechke-vody-video-potopa.html

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Ракетний удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу призвів до значного витоку води на місці вибухів.

Швидкість витоку води становить 100 куб. м у секунду, а це значний об'єм. Тим часом рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Про це 14 вересня повідомив заступника керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів, — зазначив він.

За словами представника Банкової, спеціальні пости регулярно моніторять рівень води на вулицях міста. Вони також спостерігають і за приватним сектором, будинки якого знаходяться у Інгулецькому та Центрально-Міському районах, де є ризик підтоплення.

Тимошенко переконує, що ситуація контрольована. Залучені всі служби для якнайшвидшої ліквідації загрози.

Як відомо, річка Інгулець в окремих місцях є кордоном між українськими військами та окупантами на півдні країни. Поки невідомо, чи можуть подібні удари позначитися на можливому форсуванні річки з боку ЗСУ.

Прильоти по гідротехнічних спорудах призвели до того, що в Кривому Розі виникли проблеми з водопостачанням. Глава місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул запевнив, що подачу води оперативно відновлять.

Нагадаємо, 14 вересня з російського бомбардувальника Ту-95МС по місту Кривий Ріг було випущено вісім ракет. Місцеві пабліки повідомляли, що ймовірно, ракети пошкодили насосну станцію. Деякі ЗМІ писали, що в річці Інгулець почав підійматися рівень води.