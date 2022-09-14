росія випустила вісім крилатих ракет по Кривому Рогу. Фото:

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Ракетний удар було завдано по Кривому Рогу в середу, 14 вересня.

Країна-агресор направила на місто вісім крилатих ракет. Зараз всі служби ліквідовують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація. Ракетну атаку підтвердили керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна — спроба створити надзвичайну ситуацію, — написав Тимошенко.

Місцеві пабліки пишуть, що ймовірно, ракети пошкодили насосну станцію. Деякі ЗМІ повідомляють, що в річці Інгулець почав підійматися рівень води.

Оперативне угрупування «Каховка» повідомило, що російські військові завдали ракетного удару по Кривому Розі ракетою Х-101 з літака Ту-95МС.

Як відомо, Х-101 — одна з найновіших російських крилатих ракет, яка коштує понад 12 млн дол. Її максимальна дальність польоту становить щонайменше 3 тис. км.

А Ту-95 — стратегічний бомбардувальник. Як повідомив у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко, частина таких літаків була передана з України до росії в рахунок погашення боргу за газ.

Нагадаємо, станом на 14 вересня на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях російська федерація тримає 17 кораблів і катерів, серед яких є шість носіїв крилатих ракет «Калібр». Ці шість носів можуть за один раз випустити 40 ракет.