Кількість ракетоносіїв у Чорному морі збільшила росія

https://racurs.ua/ua/n174751-kilkist-raketonosiyiv-u-chornomu-mori-zbilshyla-rosiya.html

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Кількість ракетних носіїв у Чорному морі збільшила росія. Тепер на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях російська федерація тримає 17 кораблів і катерів, серед яких є шість носіїв крилатих ракет «Калібр».

Про це 14 вересня повідомляє прес-служба командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Станом на 14 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість ворожих носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 40 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів і катерів, а в Середземному морі — пʼять носіїв крилатих ракет «Калібр».

Нагадаємо, раніше у Чорному морі поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрували 12 бойових російських кораблів, серед яких було чотири носії понад 30 крилатих ракет «Калібр».