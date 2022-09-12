Збиття російських ракет «Калібр» та Х-101 показали на відео. Фото: topcor.ru

https://racurs.ua/ua/n174676-zbyttya-rosiyskyh-raket-kalibr-ta-h-101-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Російські ракети не всі долітають до вказаної цілі, бо збиваються українською авіацією та силами ППО.

Зенітні ракетні комплекси С-300ПТ збили російські крилаті ракети, які були 11 вересня випущені по місту Дніпро. Відео бойової роботи ЗРК, які знищили ракети, вже з’явилося в мережі. Про це 12 вересня повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

На відео бойова робота зенітних ракетних комплексів С-300ПТ військовослужбовців повітряного командування «Схід», — йдеться в повідомленні.

Як відомо, вчора близько 20.30 окупанти завдали ракетних ударів по території України. Цілями ракет була критична інфраструктура нашої держави. Ворог здійснив 12 пусків крилатих ракет морського та повітряного базування «Калібр» та Х-101.

Українські військові зуміли знищити дев’ять із 12 ракет окупантів.

Нагадаємо, на початку вересня начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов заявляв, що аналіз авіаційно-ракетних ударів країни-агресора показує, що українська система протиповітряної оборони збиває від 50 до 70% ворожих ракет. При цьому ЗСУ зараз мають на озброєнні радянські системи.