Рівень ефективності української ППО розкрив генерал

Рівень ефективності української ППО розповів генерал. Фото: armyinform.com.ua

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Протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збивається від 50 до 70% російських ракет.

Аналіз авіаційно-ракетних ударів країни-агресора показує, що українська система протиповітряної оборони збиває від 50 до 70% ворожих ракет. Про це начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов розповів в інтерв’ю «Армія Inform».

Аналіз авіаційно-ракетних ударів росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами, — заявив він.

Генерал-майор також погодився із тим, що ППО України не може забезпечити 100% ефективності проти ракетних атак. Це пов’язано із недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів. Загалом ЗСУ мають на озброєнні радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО.

Жирнов переконаний, що допоки у росіян є ракетна та авіаційна зброя, доти існуватиме загроза завдавання ракетно-авіаційних ударів.

Тим часом 4 березня повітряне командування «Схід» та «Південь» повідомило, що сили ППО збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях. Одну з російських ракет збили в районі Кривого Рогу, а іншу — у небі над Миколаївською областю. Крилату ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 окупанти випустили з винищувача Су-35.

Нагадаємо, українські системи протиповітряної оборони у ніч проти 3 вересня збили всі п’ять крилатих ракет «Калібр», які росіяни запустили на місто-мільйонник Дніпро.

Джерело: «Армія Inform»