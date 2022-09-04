Окупант розповів про жахливе забезпечення армії рф. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n174408-ni-zbroyi-ni-odyagu-okupant-pro-jahlyve-zabezpechennya-armiyi-rf-audio.html

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Нові російські військові формування, які вже задіяні у війні з Україною, дуже погано озброєні, а забезпечення бажає кращого.

Новоприбулих окупантів кидають на фронт з одними лише старими автоматами 1975 та 1978 років випуску. Одягом та спальниками агресорів не укомплектували, росіяни ходять як бомжі. Про це йшлося у перехопленій розмові окупантів, запис якої 4 вересня опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Молодим взагалі ні одягу, ні спальників, нічого бл***. Ти не уявляєш. Ось ці які приїхали — голодранці. Перуть брудні речі, одягають ось такі. Ну як бомжі. Ну автомат дали. 75-го року у них, 78-го, ось такі автомати. Одні криві… Серйозну зброю не дають, а на передок кидають. Там як можна гранатою і автоматом танк їб***ти?, — скаржиться рашист.

Також солдат «другої армії» світу зізнається, що протитанкових ракет у взводу немає.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що військовослужбовці росії, які воюють в Україні, не отримують обіцяних керівництвом заробітних плат та премій. Командування армії рф навіть не забезпечує своїх солдатів формою, зброєю та пайками. Таке відношення сильно вплинуло на бойовий дух окупантів.