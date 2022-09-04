Причину падіння бойового духу серед окупантів назвала розвідка. Фото:

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Головну проблему російських окупантів, які погодилися воювати проти України, назвала британська військова.

Військовослужбовці країни-агресора в Україні не отримують обіцяних керівництвом заробітних плат та премій. Дохід загарбників складається зі «скромної» основної зарплати, різноманітної системи «бонусів» та надбавок. Однак і ці кошти москва не в змозі виплатити. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Розвідка припускає, що це може бути пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом «спеціальної військової операції» та відвертою корупцією серед командирів.

Крім того, російське військове командування не забезпечує солдатів навіть формою, зброєю та пайками. Це сильно вплинуло на бойовий дух окупантів.

Нагадаємо, у Головному управлінні Міністерства оборони заявляли, що російська армія з початку вторгнення відчуває кадровий голод, і не може направити на війну в Україну більше ніж 350 тисяч військових.