Український прапор замайорів ще над одним селом на Луганщині. Фото: mukachevo-rada.gov.ua

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Український державний прапор встановили ще над одним селом у Луганській області.

Стяг замайорів у селі Куземівка Сватівського району. Цей населений пункт розташований за 25 км від окупованого міста Сватове. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

Село Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає…партизани не сплять… — підписав він фото.

Варто відзначити, що про входження українських військ в населений пункт поки не повідомляється.

Нагадаємо, очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 11 вересня Збройні сили України підняли державний прапор над населеним пунктом Піщане, який розташований у Старобільського району Луганської області.