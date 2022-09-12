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Ракурс
Український прапор замайорів ще над одним селом на Луганщині. Фото: mukachevo-rada.gov.ua

Жовто-синій стяг замайорів ще над одним селом на Луганщині (ФОТО)

12 вер 2022, 11:51
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Український державний прапор встановили ще над одним селом у Луганській області.





Стяг замайорів у селі Куземівка Сватівського району. Цей населений пункт розташований за 25 км від окупованого міста Сватове. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

Село Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає…партизани не сплять… — підписав він фото.

Варто відзначити, що про входження українських військ в населений пункт поки не повідомляється.

Український прапор замайорів ще над одним селом на Луганщині. Фото: Гайдай

Український прапор замайорів ще над одним селом на Луганщині. Фото: Гайдай

Нагадаємо, очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 11 вересня Збройні сили України підняли державний прапор над населеним пунктом Піщане, який розташований у Старобільського району Луганської області.

Джерело: Ракурс


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