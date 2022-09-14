Інформацію по звільнених територіях Харківщини уточнили в Міноборони

Звільнена від окупантів Балаклія. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/ua/n174761-informaciu-po-zvilnenyh-terytoriyah-harkivschyny-utochnyly-v-minoborony.html

Ракурс

Контрнаступ Збройних сил України в Харківській області дозволив військовим звільнити від окупантів близько 8,5 тис. кв. км.

Таку територію Силам оборони вдалося відвоювати починаючи з 6 вересня. Загарбників вибили з близько 388 населених пунктів, звільнено з-під окупації 150 тис. українців. Про це 14 вересня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Facebook.

Дуже важливо їх дані сприймати у загальному контексті війни, а не окремо. В нас 2 тис. 500 км лінія фронту. З них 1 тис. 300 км — активні бойові дії, — йдеться у повідомленні.

Маляр зазначила, що попри те, що ЗСУ не лише стримують ворога, але й проводять наступ, до повної перемоги над окупантами необхідні чимало часу, сил та терпіння. А звільнення Харківщини є динамічним процесом, у зв’язку з чим дані постійно оновлюються.

Деокуповані території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати. Саме тому повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються зі свідомим запізненням.

Нагадаємо, 13 вересня президент України Володимир Зеленський заявляв, що на територіях, нещодавно звільнених українськими військовими, вже завершено стабілізаційні заходи в районах загальною площею понад 4 тис. кв. км.