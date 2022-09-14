Трофейну російську зброю та техніку показали військові. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n174760-zalujnyy-pokazav-trofeynu-rosiysku-zbrou-ta-tehniku-na-video.html

Ракурс

Швидкий контрнаступ Збройних сил України в Харківській області дозволив українським військовим здобути велику кількість трофейної техніки та зброї.

Російську техніку захопили під час штурму позицій «москва» та «питер» у районах Новогусарівки, Щурівки та Байрака. Підрозділи Сил оборони зуміли розжитися великою кількістю ворожої техніки та боєкомплектів. Більшу частину з них вже відправили на фронт знищувати окупантів. Про це йдеться у відео, яке головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 14 вересня опублікував у Facebook.

Зазначається, що арсенал української армії поповнився протитанковим переносним комплексом «Фагот», станковими протитанковими гранатометами (СПГ-9), великокаліберними кулеметами (ДШК), мінами та протитанковими засобами.

Також військові захопили бронемашини БМП-2 та БМП-3, буксировану протитанкову гармату «Рапіра», російські танки та боєприпаси для них, яких раніше не було на озброєнні ЗСУ, а також новітню систему радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, днями Збройні сили України показали трофейну техніку так званого російського ленд-лізу, яку «друга армія світу» залишає, втікаючи з Харківської області. Українські військові захопили ворожу бронетехніку та САУ 2С19 «Мста-С».