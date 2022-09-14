Україна готова експортувати електроенергію до Європи, але за однієї умови. Фото: iprosvita.com

https://racurs.ua/ua/n174759-ukrayina-gotova-eksportuvaty-elektroenergiu-do-ievropy-u-kabmini-nazvaly-umovu.html

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Додатковий експорт української електроенергії в Європу можливий, але для цього Україні необхідно повністю повернути під свій контроль над Запорізькою АЕС.

В Європі надіслали Україні запит на постачання від 1 до 4 тис. МВт електроенергії. Українська енергосистема готова підтримувати європейські країни за умов, що ЗАЕС, яка має шість блоків загальною потужністю 6 тис. МВт, буде демілітаризована та перебуватиме під українським контролем. Про це 14 вересня в ході прес-конференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У такому випадку, звичайно, ми зможемо виконувати всі наші зобов’язання для експорту по підтримці Європи, — зазначив він.

За словами глави Кабміну, Україна хоче розширити можливості експорту електроенергії в Європу максимально до 2 тис. 700 МВт. Однак зараз Запорізька атомка зупинена й переведена у так званий холодний режим. Електроенергія на ЗАЕС зараз виробляється на мізерному рівні, світла вистачає для часткового забезпечення власних потреб.

Зараз Україна експортує за квотою в Польщу, Румунію, Словаччину у межах 300 МВт електроенергії. Поза квотою до Польщі надходить 265 МВт, а понад 150 — в Молдову. При цьому українська сторона має можливість експортувати 600 МВт для підтримки молдовської енергомережі.

Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти обстріляли Харківську ТЕЦ-5, яка є однією з найбільших теплоелектростанцій в Україні, що розташовується поблизу села Подвірки Дергачівського району Харківщини. Після вибуху проблеми зі світлом і водою виникли в п’яти областях.