Злочини росіян в Україні фіксуватиме глава Міжнародної асоціації юристів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n174758-zlochyny-rosiyan-v-ukrayini-fiksuvatyme-glava-mijnarodnoyi-asociaciyi-urystiv.html

Ракурс

Фіксувати злочини російських військових в Україні буде й виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів (IBA) Марк Еліс.

У Національній асоціації адвокатів України (НААУ) відбулася офіційна зустріч з главою IBA Марком Елісом, який є знаним експертом в галузі міжнародного кримінального права та ідейним творцем відомого застосунку EyeWitness to Atrocities з фіксації міжнародних злочинів.

Заступник голови Ради адвокатів України Валентин Гвоздій висловив Елісу повагу від імені НААУ та привітав ініціативи юридичної спільноти США, спрямовані на розвиток української адвокатури та підтримку у протидії російській військовій агресії.

Голова Комітету з військового права НААУ Марія Островська подякувала очільнику IBA за сприяння Україні у юридичному встановленні обставин міжнародних злочинів, позицію засудження розв’язаної росією війни, рішучість та сміливість Еліса особисто перебувати в Україні під час повномасштабної війни.

Адвокат поділилася з главою Міжнародної асоціації юристів інформацією про діяльність правників Комітету у сфері надання правничої допомоги військовослужбовцям та їх родинам, починаючи з 2014 року. Вона наголосила на двох напрямах — соціальних кейсах, куди ввійшли гарантії з отримання статусу учасника бойових дій, грошової допомоги внаслідок поранення, а також кримінальних справ, де правники захищали військових від необґрунтованих обвинувачень у непокорі, самовільному залишенні військової частини, невиконанні наказу тощо.

Вектор діяльності Островської з 24 лютого цього року змінився в напрямку ведення кейсів українських військовополонених, зниклих безвісти, незаконно затриманих росією та консультування колег у сфері військового законодавства.

З початку повномасштабного російського вторгнення в площині інтересів правників опинилися питання міжнародного гуманітарного права, а також фіксація воєнних злочинів.

Марк Еліс запропонував українським колегам створити робочу групу, куди б входили експерти з військового національного законодавства і міжнародного гуманітарного права разом із відомими адвокатами низки країн, які мають досвід захисту прав військових у воєнних національних судах.

Голова правління громадської організації «Юридична Сотня» Леся Кляровська повідомила про напрацювання ГО, що у 2014 році запровадила цілодобову гарячу лінію юридичного консультування військовослужбовців та їх родин, і не припиняла свою роботу, попри початок повномасштабної війни в Україні та активні бойові дії на території держави.

Еліс запропонував провести зустріч з фахівцями інших країн задля корисного обміну досвідом, а також зі спеціалістами, дотичними до розробки програми EyeWitness to Atrocities. Керівник IBA також поділився особливостями цього застосунку, закликавши адвокатів сприяти активному запровадженню ресурсу, що дозволяє правдиво встановлювати події воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Вже 13 вересня фахівці проговорили основні аспекти колегіальної співпраці правників з різних куточків світу задля протидії військової агресії рф та наближення часу репарацій.

Правники домовились про нові зустрічі в онлайн-форматі та подальшу плідну взаємодію.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов 13 вересня заявив, що російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну скоїла вже понад 40 тис. воєнних злочинів.