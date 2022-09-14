Середній курс долара у 2023 році озвучив Шмигаль. Фото: урядовий портал

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Ракурс

Середньозважений курс долара у 2023 році може бути в діапазоні 42 грн.

Однак курс іноземної валюти буде коливатися, а наприкінці наступного року одна одиниця американської валюти може становити 49 грн за 1 дол. Про це 14 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час прес-конференції в Києві, передає «Укрінформ».

За словами глави Кабміну, станом на 14 вересня середній курс долара по року складає 32,3 грн, а до кінця 2022 його курс очікується на рівні 37 грн. А в умовах емісії та інфляції, яка є в Європі та усьому світі, влада очікує, що середньозважений курс 2023 року буде в діапазоні 42 грн й цей курс коливатиметься.

Яким він буде станом на кінець наступного року, передбачити неможливо, але для розрахунків обиралося лінійне зростання цього курсу, і це буде близько 49 грн, — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що в Кабінеті міністрів очікують, що у 2023 році курс долара в Україні сягне 50 грн, а індекс споживчих цін складе 30,6%. Повідомлялося, що такі показники нібито закладені у макроекономічному прогнозі Міністерства економіки.

Джерело: «Укрінформ»