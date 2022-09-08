Скільки заробили банки на різниці валютних курсів, повідомили ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n174555-skilky-zarobyly-banky-na-riznyci-valutnyh-kursiv-povidomyly-zmi.html

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На різниці курсів банки заробили 19,1 млрд грн від продажу валюти. Найбільше — «ПриватБанк» та monobank.

В другому кварталі завдяки різниці між фіксованим офіційним курсом, за яким банки купують в НБУ валюту, та вільним ринковим курсом банки заробили на торгівлі валютою 12,4 млрд грн.

Це вшестеро більше, ніж за аналогічний період минулого року, підрахував Forbes. За результатами липня показник зріс ще більше, до 19,1 млрд грн.

Найбільше на різниці між офіційним фіксований курсом та вільним готівковим курсом заробили державний «ПриватБанк» — 8,29 млрд грн, а також «УніверсалБанк» Сергія Тігіпка — 3,12 млрд грн. На банківській ліцензії «Універсала» працює monobank.

Завдяки різниці між курсами в липні банки, вперше з початку війни, отримали чистий прибуток — 3,4 млрд грн.

До середини квітня банки не могли продавати фізособам інвалюту взагалі. Пізніше НБУ зняв це обмеження та дозволив населенню купувати валюту в банках за умов, що курс не більше ніж на 10% вище за офіційний. Також банки могли продавати лише ту валюту, яку попередньо продали інші клієнти.

З 20 травня НБУ взагалі скасував обмеження на фіксований курс +10% і банки змогли самостійно вирішувати, за яким курсом продавати валюту (обмеження за обсягом збереглося). Це дозволило банкам значно збільшити свої прибутки від операцій з купівлі-продажу інвалюти.

Національний банк України 21 липня скоригував офіційний курс гривні до долара на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню.