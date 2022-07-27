Долар “по 40” — новий курс гривні — курс гривні до долара

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Ракурс

Курс гривні до американського долара на чорному ринку 27 липня продовжив слабшати і продавався у межах 40,18−40,49 грн за дол.

Котирування гривні проти долара на чорному ринку продовжили падіння, що розпочалося минулого тижня. Середні курси валют в касах банків був такими:

долар США — 39,0−39,9 грн (курс 26 липня — 38,45−39,5 грн);

євро — 39,0−40,4 грн (курс 26 липня — 38,37−39,9 грн).

У розрізі банків, «ПриватБанк» пропонує курс долара на рівні 39,0−39,7 грн:

«Ощадбанк» — 39,0−39,8 грн,

«Укрексімбанк» — 39,29−39,95 грн,

«Райффайзенбанк» — 38,4−39,9 грн.

Банки «відпустили» свій курс для безготівкових розрахунків у валюті.

Нагадаємо, Національний банк України 21 липня скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню.