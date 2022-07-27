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Ракурс
У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні пролунали вибухи (ФОТО, ВІДЕО)

27 лип 2022, 14:34
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В окупованому Херсоні та Бердянську місцеві мешканці повідомили про вибухи. За їхніми словами, вибухи лунали в районі Нової Петрівки з боку полігону. Наразі офіційних підтверджень ударів по російських окупантах — не було.





Очевидці публікують фото та відео зі стовпом диму. Судячи з кадрів, вибухає одночасно у кількох місцях.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Після цього окупанти були змушені перекрити рух мостом. В ОК «Південь» назвали удари по мосту назвали «філігранними». Пізніше з’явилися фото та відео нових пошкоджень полотна мосту. Також повідомлялося, що пошкоджено залізний міст.

Джерело: Ракурс


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