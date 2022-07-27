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Ракурс
Обшуки на закарпатській митниці — СБУ прийшла на два КПП з Угорщиною

Обшуки на закарпатській митниці — СБУ прийшла на КПП з Угорщиною (ФОТО)

27 лип 2022, 13:58
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Обшуки на митниці в Закарпатській області здійснюють працівники Служби безпеки України 27 липня. Депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомив, що СБУ сьогодні завітала на КПП «Лужанка» на кордоні з Угорщиною.





За інформацією, йдеться про перевірку фактів щодо переміщення через кордон великих сум грошей. Закарпатська митниця офіційно підтвердила, що правоохоронні органи вилучають документи в рамках раніше порушених кримінальних проваджень.

… щодо можливих фактів незаконних переміщень через кордон валютних цінностей на митному посту «Вилок» та дороговартістних товарів (гаджетів) на митному посту «Лужанка», — йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської митниці.

Нагадаємо, ще у березні ЗМІ писали, що через «Вилок» на Закарпатті в Угорщину провезли у валізах 28 млн дол.

У лютому повідомлялося, що деякі українські бізнесмени виїхали з України після початку широкомасштабної війни, прихопивши великі суми готівкою.

Джерело: Ракурс


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